В Липецке за антисанитарию закрыли закусочную
В Липецке нашли массу нарушений в одной из закусочных на улице Тельмана. Туда накануне нагрянула с проверкой прокуратура. Заведение расположено на первом этаже многоквартирного дома, но в нарушение закона, продукты грузят через вход со стороны главного фасада. Что доставляет немало хлопот жильцам, которые жалуются на шум под окнами.
Нарушения нашли и внутри, где продавец фасовал блюда немытыми руками. Для посетителей тоже не было раковины, чтобы вымыть руки. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подобные нарушения могут привести к вспышке кишечной инфекции у посетителей бара.
По итогу проверки возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Заведение закрыли на 30 суток, предпринимателю внесли представление.
ИСТОЧНИК KP.RU