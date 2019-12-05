В Липецке за антисанитарию закрыли закусочную

СЕГОДНЯ 19:23 2019-12-05T19:23:24+03:00

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В Липецке нашли массу нарушений в одной из закусочных на улице Тельмана. Туда накануне нагрянула с проверкой прокуратура. Заведение расположено на первом этаже многоквартирного дома, но в нарушение закона, продукты грузят через вход со стороны главного фасада. Что доставляет немало хлопот жильцам, которые жалуются на шум под окнами.

Нарушения нашли и внутри, где продавец фасовал блюда немытыми руками. Для посетителей тоже не было раковины, чтобы вымыть руки. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подобные нарушения могут привести к вспышке кишечной инфекции у посетителей бара.

По итогу проверки возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Заведение закрыли на 30 суток, предпринимателю внесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU