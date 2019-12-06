В Липецке поймали закладчика из Средней Азии с 75 пакетами героина

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-06T11:09:40+03:00

Закладчику грозит до 20 лет Фото: кадр с видео

С начала года в регионе изъяли из оборота более 36 кг наркотиков [видео]

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6 декабря отмечается День образования подразделений МВД по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудники наркоконтроля ежедневно борются с распространением веществ, которые отравляют будущее страны.

В Липецкой области за 10 месяцев из оборота изъяли более 36 килограммов наркотиков, включая сильнодействующих. Раскрыли 1080 нарукопреступлений, из которых 793 – тяжкие и особо тяжкие.

Закладчика из Средней Азии задержали в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

В ходе последней крупной операции в ноябре этого года сотрудники наркоконтроля задержали закладчика с 141.84 г. героина. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, 33-летний уроженец Средней Азии приехал в Липецк из Москвы на криминальные заработки.

В Липецке наркоторговец забрал оптовую партию наркотика, расфасованного по дозам, которые должен был разложить в тайниках по городу и отчитаться диспетчеру. Во время задержания у него нашли 75 свертков тяжелого наркотика. Экспертиза подтвердила, что это героин.

По факту распространения в крупном размере возбудили уголовное дело – часть 4 статьи 228.1 УК. Закладчику грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU