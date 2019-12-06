2019-12-06T12:18:06+03:00
Происшествия

Два многоквартирных дома в Липецке остались без газа из-за воды

В одной из квартир во время ремонта перепутали шланги и пустили воду по газопроводу
Лия МУРАДЬЯН
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В газопровод попала водаВ газопровод попала водаФото: Архив КП
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Неумелый ремонт в квартире обернулся коммунальным ЧП для двух многоквартирных домов в Липецке. Без газа остались жильцы 98 квартир дома №44 по улице Липовской и №14 по Семашко.

Жители заметили, что из газовых конфорок течет вода и позвонили на «04». Позже выяснилось, что в одной из квартир проводили ремонт и отключили газовую колонку, а когда подключали – перепутали шланги. В итоге вода потекла по газовым трубам.

Как сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Липецк», ситуация осложнилась тем, что вода попала в подземный газопровод. Чтобы ее откачать, придется рыть котлован, а для этого нужно разрешение от всех коммунальных служб. Откачать всю воду и восстановить подачу газа планируют до конца этого дня, 6 декабря. Но для пуска еще нужно зайти в каждую из квартир и проверить, что все в порядке.

В компании напомнили, что самовольно устанавливать, ремонтировать и менять газовое оборудование строго запрещено. В таких случаях нарушителям грозит штраф, полное возмещение ущерба и оплата работ по восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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