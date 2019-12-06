2019-12-06T13:07:03+03:00
Общество

Липецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий Устюг

Юные жители Липецка и области могут написать о своих желаниях главному новогоднему волшебнику страны
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий УстюгЛипецкий Роспотребнадзор передаст письма Деду Морозу в Великий УстюгФото: Лия МУРАДЬЯН
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В общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и территориальных отделах можно будет написать письмо Деду Морозу. Почта будет работать с этой пятницы, 6 декабря, по 25 число. Пока взрослые будут консультироваться со специалистами, дети смогут сами рассказать о своих заветных желаниях новогоднему волшебнику.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, письма липецких ребятишек отправят прямо в Великий Устюг! Их прочитает главный Дед Мороз страны! Адреса территориальных отделов можно посмотреть здесь.

Напомним, что в детском парке "Сказка" открылась резиденция Деда Мороза. Встретиться с бородатым волшебником юные липчане могут каждую пятницу, субботу и воскресенье с 16.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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