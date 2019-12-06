2019-12-06T13:29:53+03:00
Общество

В Липецке меняется расписание автобусов №2Т и №1Т

Один будет ходить чаще в выходные, а другой - раньше стартовать с конечной остановки
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке снова вносят изменения в расписания автобусовВ Липецке снова вносят изменения в расписания автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вносятся изменения в расписания нескольких маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с этой субботы, 7 декабря, изменится расписание автобусного маршрута №2Т "улица Вермишева - Терешковой - Вермишева". А именно, сократятся интервалы движения транспорта. То есть автобусы будут ходить чаще. Но только по вечерам в выходные дни.

А еще с понедельника, 9 декабря, изменится время отправления автобуса №1Т "улица Пришвина - площадь Клименкова" от остановки "улица Пришвина". Транспорт будет стартовать в 21.31. До этого автобус отправлялся от этого пункта в 21.43.

Подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно получить в центральной городской диспетчерской по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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