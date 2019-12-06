За месяц пьяные липчане "заминировали" вокзал, жилой дом и магазин

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-06T15:59:07+03:00

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Ночью 13 октября в отдел полиции Липецка позвонил неизвестный. Он сообщил, что железнодорожный вокзал заминирован. Аналогичный звонок поступил полицейским днем 22 ноября. Женщина в трубке сказала, что в доме по переулку Рудный заложена бомба и через час будет взрыв. Еще один телефонный террорист заявил о себе в минувшую среду, 4 декабря. По словам мужчины, в магазине на улице Доватора готовится теракт.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем адресам незамедлительно выехали спецслужбы. К счастью, при просмотре зданий взрывных устройств не обнаружили.

По всем трем эпизодам возбудили уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Ведется следствие, подозреваемые дают признательные показания. Кстати, двое из них сообщили о бомбах, будучи пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU