Злодеи сбывают фальшивые деньги в магазинах и рынках Липецка

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-06T18:15:58+03:00

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В эту пятницу, 6 декабря, в региональном Управлении потребительского рынка и ценовой политики состоялось совещание. На нем присутствовали представители правоохранительных органов, которые рассказали об обороте поддельных купюр в Липецке и области. Об этом сообщило управление на своей странице в Инстаграм.

Так, в регионе стали чаще попадаться фальшивые банкноты номиналом 2000 и 5000 рублей. В полиции не исключают, что на территории Липецкой области "ходит" целая партия поддельных денег. Кстати, фальшивки обнаружили во время инкассации. В основном, купюры попадали в банки из супермаркетов и рынков. Больше всего - с Центрального, Сокольского и Октябрьского. Дело в том, что преступники сбывают фальшивые деньги в торговых точках, где не установлены детекторы купюр и видеокамеры. А продавцам не всегда хватает знаний, чтобы распознать подделку.

Руководителям рынков и торговых сетей порекомендовали провести разъяснительную беседу со своими работниками. Напомним, что сбыт или обмен фальшивых денег являются преступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU