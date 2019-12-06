2019-12-06T19:19:10+03:00
Общество

В субботу в Липецке до +4 градусов, на дорогах гололедица

А воскресенье будет дождливым
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу в Липецке до +4 градусов, на дорогах гололедицаВ субботу в Липецке до +4 градусов, на дорогах гололедицаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 7 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Обратите внимание, на дорогах гололедица.

Ночью столбик термометра опустится до 6 градусов ниже ноля. Днем в регионе от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 8 декабря, в Липецке пасмурно. Синоптики прогнозируют потепление. В темное время суток до 1 градуса тепла. Днем в областном центре воздух прогреется до +3 градусов. Возможны осадки в виде дождя. К вечеру - дождь со снегом. Ветер южный 10-12 м/с. Атмосферное давление без изменений - 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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