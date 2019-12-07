2019-12-07T18:03:53+03:00
Общество

В Липецке обещают теплую погоду и мокрый снег

Плюсовая температура продержится до середины следующей недели
Лия МУРАДЬЯН
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Мокрый снег и ветер обещают в ЛипецкеМокрый снег и ветер обещают в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке обещают не по-зимнему теплую погоду с перепадами температур. По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 8 декабря, будет облачно, ночью осадков не обещают, а днем в некоторых районах пройдет мокрый снег.

Воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 8-13 м/с. В ночь на понедельник ожидается от 0 до двух градусов мороза. Из-за перепадов и мокрого снега на дорогах может быть гололедица. Атмосферное давление упадет до 744 мм. ртутного столба.

Плюсовая температура днем продержится до середины следующей недели. В ближайшие три дня температура на опустится ниже 0°С даже ночью. До середины декабря крепких морозов не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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