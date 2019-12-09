При пожаре в ангаре автосервиса в Липецке нашли два трупа

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-09T09:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагический пожар произошел минувшим вечером, 8 декабря, на улице Ковалева в Липецке. Там в железном ангаре разгорелся пожар. Сообщение поступило в МЧС в 19.08 вечера. На место сразу же выехали 5 отделений пожарных и спасателей, а также автолестница.

В Липецке сгорел ангар автосервисаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ходе тушения пожара в помещении нашли два мужских тела. Локализовать пожар удалось в 19.30 и 19.35 его полностью ликвидировали.

В Липецке сгорел ангар автосервисаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка, точная причина смерти выясняется. Также эксперты выясняют, из-за чего начался пожар и кто виноват. Известно, что ангар использовался под станцию технического обслуживания.

В Липецке сгорел ангар автосервисаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU