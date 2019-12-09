2019-12-09T11:38:56+03:00
Происшествия

На концерте в Липецке людей вывели из-за сообщения о бомбе и отправили домой без верхней одежды

Пока КРЦ проверяли на наличие бомбы, гардероб закрылся [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ЧП случилось минувшим вечером, 8 декабря, в культурно-развлекательном центре «Мегаполис», где проходил концерт рэп-дуэта «HammAli & Navai». После 21.00, почти под конец концерта, в правоохранительные органы поступило сообщение, что КРЦ заминирован.

Посетителей концерта отправили домой без верхней одежды .

На место стянулись спецслужбы, спасатели, правоохранительные органы и медики. Около 500 человек посетителей и сотрудников спешно вывели на улицу, а территорию проверили. При этом люди вышли в мороз без верхней одежды, которая осталась в гардеробе развлекательного центра.

Никаких взрывоопасных предметов на месте не нашли. Но, когда народ пытался забрать верхнюю одежду, им объявили, что гардероб закрыт и откроется только на следующий день. Меньше всего повезло тем, у кого ключи от дома остались в карманах одежды в закрытом гардеробе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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