Липчанка поехала в Магадан к жениху, который убил ее будучи под таблетками

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-09T12:27:18+03:00

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В Магадане вынесли приговор 35-летнему жителю Магадана Александру Ткачу. Его признали виновным в убийстве женщины из Липецка. Согласно материалам дела, пара познакомилась в Сети летом этого года, после переписки, 44-летняя женщина, мать двоих детей, поехала к судимому жениху на Крайний Север.

Невеста из Липецка убита женихом в Магадане.Липчанка и житель Магадана познакомились в сети.

Три недели пара беспробудно пила, и один из алкогольных трипов закончился трагически. Все случилось днем 26 июля. Как признал на суде Александр Ткач, в тот день они пили водку, коньяк и таблетки, после чего поссорились. Как сообщает СКР по Магаданской области, во время конфликта мужчина сначала жестоко избил невесту, а затем 6 раз ударил кухонным ножом. Женщина скончалась на месте.

Как сообщают «Вести Магадан», на суде жених раскаивался, говорил, что сожалеет и любит убитую, и просил прощения у ее родных. В итоге мужчине дали 10 лет особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU