Двое мужчин утонули в Липецке, переходя реку Воронеж по тонкому льду

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-09T15:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагический несчастный случай произошел этим утром, 9 декабря, на реке Воронеж в Липецке. Там провалились под лед двое мужчин среднего возраста. Липчане, судя по всему, жили неподалеку, и решили перейти реку по тонкому льду о одного берега к другому.

Лед не выдержал и оба провалились в холодную воду. Очевидцы позвонили спасателям, но мужчины не смогли выбраться из ледяной воды. Как сообщили «КП-Липецк» в управлении ГПСС по региону, тела обоих мужчин подняли на поверхность водолазы в 11.00. По факту гибели людей проходит проверка.

Отметим, что безопасная толщина льда для одного человека от 10 см., для пешей переправы через реку нескольких людей – от 15 см, для проезда машины – от 30 см. Из-за потепления и перепадов температур лед на реках в Липецкой области очень тонкий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, толщина льда сейчас на водоемах в среднем менее 10 см., русла рек в некоторых местах вообще открыты. У водоемов стоят предупреждающие таблички, спасатели в очередной раз просят не выходить на тонкий лед.

ИСТОЧНИК KP.RU