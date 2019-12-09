В Липецке улицу Папина расчищают от проводов

9 Дек. 18:20 2019-12-09T18:21:31+03:00

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На улице Папина в Липецке стартовал демонтаж проводов высоковольтной линии. В этот понедельник, 9 декабря, работы начались на участке от моста по улице Терешковой до улицы Циолковского - вдоль Каменного Лога. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в течение недели планируется снять несколько километров старых проводов. А до конца года - демонтировать 12 опор, установленных еще в 1960 году.

Напомним, улицу Папина планируют расширить. Проезжая часть должна стать дублером проспекта Победы, когда там начнется 2 этап реконструкции. Подготовительные работы начались еще летом. За несколько месяцев специалисты проложили новую подземную кабельную сеть от Индустриально-строительного колледжа до кольца у Центрального рынка. Протяженность сети - 2,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU