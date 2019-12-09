Под Липецком судили осквернителя могил

9 Дек. 18:45 2019-12-09T18:57:56+03:00

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Под Липецком к угловной ответственности привлекли 21-летнего осквернителя могил. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте и апреле этого года житель села Никольское Данковского района умышленно повредил несколько памятников на кладбище.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сначала парень признал свою вину, пояснив, что разбил памятники, повинуясь внезапному порыву. Однако, позже от отказался от признательных показаний. Но доказательства говорили об обратном.

Парень не был ранее судим. Участковый по месту жительства дал ему положительную характеристику. По месту работы к подсудимому также не было никаких нареканий. Кроме того, он является инвалидом.

Учитывая все это, мировой судья Данковского судебного участка №1 приговорил парня к штрафу в 10 тыс. рублей. Также с него взыскали судебные издержки - 7 455 рублей. Кроме того, потерпевшие могут взыскать с подсудимого причиненный им материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU