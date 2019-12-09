2019-12-09T19:13:25+03:00
Происшествия

В Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажа

40-летнюю липчанку госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажаВ Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 9 декабря, едва не произошла трагедия в микророайне "Елецкий". В 16.23 на единый номер вызова экстренных служб "112" поступил звонок от липчан. Они сообщили, что в доме по улице Елецкое шоссе находится неадекватная женщина. Она открыла окно на 7 этаже и кричала, что спрыгнет вниз.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия тут же выдвинулись полицейские и спасатели. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Липецку прапорщик полиции Михаил Богомолов, а также старшие сержанты полиции Дмитрий Федотов и Ольга Полянская пытались уговорить липчанку не совершать ошибку. Но женщина не стала их слушать. Тогда полицейские перешли к действиям. Они выбили дверь в квартиру и оттащили ее от окна.

Горожанку госпитализировали. Ей 40 лет, есть 11-летний сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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