2019-12-10T09:18:11+03:00
Происшествия

В Липецке 25-летний мужчина обокрал магазин

А в Ельце полицейские задержали похитителя сумки
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки липецкие правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 5 декабря злодей обокрал сетевой магазин по улице Ангарской в Липецке. Сумма ущерба составила более 600 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники органов установили личность предполагаемого преступника. Подозреваемого доставили в отдел. Им оказался неработающий 25-летний липчанин.

Также полицейские задержали неработающего ранее судимого 35-летнего жителя Ельца. Оказалось, что в сентябре он украл у 35-летней женщины сумку. В ней находилось 1100 рублей, паспорт, банковские карты, флэш-карта и сотовый телефон. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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