2019-12-10T09:25:19+03:00
Общество

В Липецке почти неделю ищут дезориентированного пенсионера

65-летний липчанин ушел из дома 4 декабря
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропал пенсионерВ Липецке пропал пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке на прошлой неделе пропал пенсионер. 65-летний Черкасов Вячеслав Степанович ушел из дома в районе улицы Энергостроителей в прошедшую среду, 4 декабря. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор его местонахождение не установлено. Кроме того, липчанин может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 65 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: рыболовная фуфайка, темно-синие штаны.

Просьба ко всем, кто видел Черкасова Вячеслава Степановича или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей". Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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