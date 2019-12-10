В Липецке в тройном ДТП на Циолковского пострадали маленькие дети

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-10T09:50:15+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 061 случай нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 37 человек не пристегнулись во время движения. 678 раз водители превысили допустимую скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 62 нарушения правил парковки. 6 автомобилей пришлось эвакуировать.

Накануне, 9 декабря, на улице Космонавтов в Липецке "Хендай" врезался в световую опору. Это произошло около 20.30 вечера. 18-летний водитель не справился с управлением. Он и два пассажира получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили. Кульминационный момент аварии попал на видео.

В Липецке "Хендай" врезался в световую опору.

В тот же день на улице Циолковсого столкнулись "Хендай" и "ВАЗ-21099". От удара отечественная машина отлетела в стоящий "Мицубиси". Пострадали два пассажира "ВАЗа" - мальчики 3-х и 5-ти лет. Их с травмами госпитализировали.

Еще одно серьезное ДТП случилось на улице Механизаторов. Там столкнулись "Фольксваген" и "ВАЗ-2115". Последние от удара врезался в "Форд". В итоге пострадали водитель "Форда", а также водитель и 18-летняя пассажирка "ВАЗа". Всех их с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, к аварии привело несоблюдение дистанции.

ДТП на Механизаторов в Липецке: 3 пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU