2019-12-10T09:50:15+03:00
Происшествия

В Липецке в тройном ДТП на Циолковского пострадали маленькие дети

Мальчиков 3-х и 5-ти лет с травмами госпитализировали [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке в тройной аварии на Циолковского пострадали маленькие детиВ Липецке в тройной аварии на Циолковского пострадали маленькие детиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 061 случай нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 37 человек не пристегнулись во время движения. 678 раз водители превысили допустимую скорость. Произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал. Кроме того, автоинспекторы выявили 62 нарушения правил парковки. 6 автомобилей пришлось эвакуировать.

Накануне, 9 декабря, на улице Космонавтов в Липецке "Хендай" врезался в световую опору. Это произошло около 20.30 вечера. 18-летний водитель не справился с управлением. Он и два пассажира получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили. Кульминационный момент аварии попал на видео.

В Липецке "Хендай" врезался в световую опору.

В тот же день на улице Циолковсого столкнулись "Хендай" и "ВАЗ-21099". От удара отечественная машина отлетела в стоящий "Мицубиси". Пострадали два пассажира "ВАЗа" - мальчики 3-х и 5-ти лет. Их с травмами госпитализировали.

Еще одно серьезное ДТП случилось на улице Механизаторов. Там столкнулись "Фольксваген" и "ВАЗ-2115". Последние от удара врезался в "Форд". В итоге пострадали водитель "Форда", а также водитель и 18-летняя пассажирка "ВАЗа". Всех их с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, к аварии привело несоблюдение дистанции.

ДТП на Механизаторов в Липецке: 3 пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Артамонов вручил паспорта молодым гражданам Липецкой области
Игорь Артамонов: «Будем стремиться, чтобы лучшие технологии пилотировались у нас»
Жителя Липецка задержали за сообщение о минировании Кремля и Минюста
Под Липецком видеорегистратор снял приведение на проселочной дороге
В Липецке на Матырском водохранилище нашли труп рыбака
В Липецке на водохранилище оторвалась льдина с четырьмя рыбаками
За неделю в Липецке 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
Волонтеры, искавшие в Липецке подростка с собакой, помогли пенсионерке попасть домой
МЧС предупреждает: в Липецке туман с видимостью менее 500 метров
Липчанин, сидя в тюрьме, заставлял школьниц снимать видео 18+
В Липецке почти неделю ищут дезориентированного пенсионера
В Липецке 25-летний мужчина обокрал магазин
В Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажа
Под Липецком судили осквернителя могил
В Липецке улицу Папина расчищают от проводов
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области