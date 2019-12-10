2019-12-10T11:16:16+03:00
Происшествия

Липчанин, сидя в тюрьме, заставлял школьниц снимать видео 18+

Жертвами педофила могут быть признаны полсотни несовершеннолетних
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин, сидя в тюрьме, заставлял школьниц снимать видео 18+Липчанин, сидя в тюрьме, заставлял школьниц снимать видео 18+Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области предъявили обвинение жителю Лев-Толстовского района. Его действия квалфицировали по двум эпизодам ч.5 ст.132 УК РФ "Иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" и ч. 1 ст. 137 УК РФ "Распространение сведений о частной жизни".

По данным следствия, обвиняемый, отбывая 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, не смог распрощаться с прошлым. Он переписывался в соцсетях с несовершеннолетними девочками и девушками. Мужчина втирался в доверие, представляясь их ровесницами. Он разговаривал со школьницами на сексуальные темы, а также отправлял им картинки "интересного" содержания, чтобы те в ответ скидывали свои интимные фотографии. Собственно, что они и делали. Затем обвиняемый принуждал несовершеннолетних совершать действия сексуального характера под видеозапись, угрожая распространить их фото в соцсетях. Кстати, когда в 2017 году мужчина вышел из тюрьмы, он разместил в Интернете фотографии школьниц из Калужской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемого задержали и заключили под стражу. В настоящий момент устанавливаются все потерпевшие. Следователи полагают, что жертвами мужчины могут быть признаны полсотни школьниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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