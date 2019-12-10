2019-12-10T11:11:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке туман с видимостью менее 500 метров

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными
Юлия КЛЮЕВА
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МЧС предупреждает: в Липецке туман с видимостью менее 500 метровМЧС предупреждает: в Липецке туман с видимостью менее 500 метровФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие спасатели вновь предупреждают об опасных метеоусловиях. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этого вторника, 10 декабря, в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Напомним, что лучше воздержаться от поездки в тумане. Но если этого сделать не получается, следует ехать аккуратно, на небольшой скорости. Не забывайте "золотое" неписаное правило - скорость автомобиля должна быть вдвое меньше показателя видимости. Если же туман очень густой, а видимость на дороге не превышает 2 метров, лучше остановиться и дождаться, когда туман рассеется.

Пешеходов также призывают не расслабляться и быть предельно внимательными. В случае происшествия звонить по номеру "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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