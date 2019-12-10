2019-12-10T11:52:17+03:00
Общество

Волонтеры, искавшие в Липецке подростка с собакой, помогли пенсионерке попасть домой

За ночь поисковики помогли сразу двум липчанам
Юлия КЛЮЕВА
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Волонтеры, искавшие в Липецке подростка с собакой, помогли пенсионерке попасть домойВолонтеры, искавшие в Липецке подростка с собакой, помогли пенсионерке попасть домойФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В минувший понедельник, 9 декабря, в Липецке пропал 15-летний подросток. Парень ушел из дома в районе улицы 4-ой Пятилетки с собакой породы той-терьер. Как только информация о пропавшем поступила волонтерам, они начали его искать.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", в кратчайшие сроки поисковики проверили адреса возможного местонахождения подростка. Волонтеры вместе с сотрудниками полиции осматривали улицы города. В 2.10 они наткнулись на пожилую женщину. Оказалось, что она потерялась. Пенсионерка никак не могла найти дорогу домой. Волонтеры выяснили адрес проживания женщины и доставили ее домой.

Через некоторое время нашли пропавшего подростка. Его отвезли в отделение полиции. Туда же подъехал отец ребенка. Утром все вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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