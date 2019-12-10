2019-12-10T12:11:22+03:00
Общество

За неделю в Липецке 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ

Случаев заражения гриппом в регионе не выявлено
Юлия КЛЮЕВА
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За неделю в Липецке 3,8 тыс. человек заболели ОРВИЗа неделю в Липецке 3,8 тыс. человек заболели ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря, в Липецкой области 5 537 человек заболели ОРВИ. 77% из которых - дети до 14 лет. 2,9% заболевших госпитализировали. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, этот показатель ниже среднемноголетнего, который составлял 4%. Кстати, случаев заражения гриппом в регионе не выявлено.

В Липецке ОРВИ заболели 3 896 человек. Показатели находятся на неэпидемическом уровне. В основном, липчане заражаются вирусами парагриппа, аденовирусами, бокавирусами. При появлении симтомов ОРВИ или гриппа липчан просят незамедлительно обращаться к медикам.

Напомним, что прививочная кампания против гриппа в области завершается. Вакцинировано более 174 тыс. детей и свыше 367 тыс. взрослых. Нежелательных побочных явлений после иммунизации не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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