Под Липецком видеорегистратор снял приведение на проселочной дороге
Загадочное видео, снятое в Липецкой области, появилось в сети. Главные герои ролика - водитель и странное существо в белой простыне.
Автор видео ехал ночью на машине в Добринском районе на охоту. Вдруг впереди показался белый силуэт. Водитель, перебрав все слова Великого и Могучего, максимально приблизился к необъяснимому. Он остановился, а через пару мгновений объект начал медленно поворачиваться. Мужчина тут же сдал назад и уехал.
Некоторые интернет-пользователи не на шутку перепугались. Другие же усомнились в правдоподобности видео и заявили, что все это постановка. Третьи решили просто посмеяться над увиденным, дав ролику название "Всевышние простыни". Так или иначе, видео продолжает набирать просмотры и комментарии.
Ужастики Добринского района: под Липецком видеорегистратор снял приведение на проселочной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU