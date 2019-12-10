СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-10T15:34:49+03:00

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Загадочное видео, снятое в Липецкой области, появилось в сети. Главные герои ролика - водитель и странное существо в белой простыне.

Автор видео ехал ночью на машине в Добринском районе на охоту. Вдруг впереди показался белый силуэт. Водитель, перебрав все слова Великого и Могучего, максимально приблизился к необъяснимому. Он остановился, а через пару мгновений объект начал медленно поворачиваться. Мужчина тут же сдал назад и уехал.

Некоторые интернет-пользователи не на шутку перепугались. Другие же усомнились в правдоподобности видео и заявили, что все это постановка. Третьи решили просто посмеяться над увиденным, дав ролику название "Всевышние простыни". Так или иначе, видео продолжает набирать просмотры и комментарии.

Ужастики Добринского района: под Липецком видеорегистратор снял приведение на проселочной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU