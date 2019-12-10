В Липецке улица Буденного на 3 дня останется без света из-за замены проводов

10 Дек. 17:13 2019-12-10T17:37:28+03:00

В Липецке улица Буденного на 3 дня останется без света: там меняют провода Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

В районе села Коровино появится новая сеть, которая более устойчива к внешним воздействиям [фото]

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В Липецке на улице Буденного начали менять электрические провода. Работы стартовали в этот вторник, 10 декабря. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на смену классическим линиям, выполненным голым проводом, пришел самонесущий изолированный провод - СИП.

Работникам предстоит смонтировать в районе села Коровино 1 километр нового провода. Эта сеть, по словам специалистов, более устойчива к внешним воздействиям. Если раньше на обычных проводах нередко происходили случаи схлестывания и липчане оставались без света, то теперь это в прошлом.

Из-за работ на улице Буденного 3 дня не будет света. Электричество отключат с 9 утра до 4 часов вечера в среду, четверг и пятницу - 11, 12 и 13 декабря.

В Липецке улица Буденного на 3 дня останется без света: там меняют проводаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU