В среду в Липецке перекроют часть улицы Папина

10 Дек. 17:33 2019-12-10T17:35:20+03:00

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В Липецке продолжается демонтаж высоковольтной линии. В среду, 11 декабря, работы проведут на участке улицы Папина от пересечения с улицей Юных натуралистов до кольцевого движения у Преображенской церкви. Там с 9 часов утра ограничат движение. Участок вновь откроют после 4 часов вечера, как только работы завершатся.

Напомним, что улицу Папина начали расчищать от проводов накануне, 9 декабря. Высоковольтную линию сняли на участке от моста по улице Терешковой до улицы Циолковского. Всего планируется демонтировать 12 опор и несколько километров старых проводов.

Это делается, чтобы в следующем году расширить проезжую часть улицы Папина. Она должна стать дублером проспекта Победы, пока на магистрали будут проводить 2 этап реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU