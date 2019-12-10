2019-12-10T18:37:33+03:00
Происшествия

В Липецке на площади Победы автобус въехал в бок "Хендаю"

Момент столкновения попал в объектив камеры [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Этим вечером, 10 декабря, в Липецке произошла авария. На площади Победы столкнулись "Хендай" и автобус №353. Кульминационный момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Водитель иномарки собирался повернуть направо - на парковку. Сделать он это решил аж с 3 ряда проезжей части. И если легковушки во 2 ряду пропустили автомобиль, то водитель маршрутки просто не заметил машину, выехавшую прямо под колеса. Водитель общественного транспорта не успел затормозить и въехал прямо в бок "Хендаю".

В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

В Липецке на площади Победы автобус въехал в бок "Хендаю".

ИСТОЧНИК KP.RU

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