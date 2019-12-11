2019-12-11T09:57:10+03:00
Происшествия

В Липецке утром сошел с рельсов вагон-цистерна с топливом

ЧП случилось в районе поселка 10 Шахта [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Цистерна сошла с рельсовЦистерна сошла с рельсовФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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ЧП на железнодорожных путях случилось этим утром, 11 декабря, в районе поселка 10 Шахта в Липецке. Там на маневренных ж/д путях сошел с рельсов вагона-цистерны маневрового грузового состава. Сообщение поступило спасателям в 4.05 утра.

Сход с рельсов жд цистерны.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, из завалившейся на бок цистерны произошла утечка топлива, незначительная.

Цистерна сошла с рельсов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Цистерна сошла с рельсовФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, вагон не загорелся, никто не пострадал. Задержки поездов тоже не было. Также не повредилось железнодорожное полотно. На место выехали два отделения пожарных и спасателей.

Сход жд цистерны.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

На месте происшествия продолжают работают аварийно-спасательные формирования. Спасатели уточняют, что угрозы населению нет, ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Липецкой области.

Цистерна сошла с рельсов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Цистерна сошла с рельсовФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В настоящее время на месте продолжает дежурить оперативная группа МЧС и 2 отделения пожарной охраны, они обеспечивают пожарную безопасность.

Цистерна сошла с рельсов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Цистерна сошла с рельсовФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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