2019-12-11T15:43:59+03:00
Происшествия

В Липецке на проспекте Победы из-за порыва трубы залило дорогу

Из-за коммунальной аварии перекрыли проезжую часть
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на проспекте Победы из-за порыва трубы залило дорогуВ Липецке на проспекте Победы из-за порыва трубы залило дорогуФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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В эту среду, 11 декабря, в Липецке случилась коммунальная авария. На проспекте Победы в районе остановки "Памятник Чернобыльцам" около 14.40 произошел порыв на магистральном водоводе.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", часть дороги в областном центре пришлось перекрыть. По предварительным данным, сеть на пересечении улицы Механизаторов и проспекта Победы повредила сторонняя организация. Вода залила проезжую часть.

На месте аварии находится бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. А также определяют, в каком районе придется отключить холодную воду, чтобы ликвидировать порыв.

Информация об отключениях появится немного позднее. Контакты диспетчерской службы компании - 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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