В Липецке на проспекте Победы из-за порыва трубы залило дорогу
В эту среду, 11 декабря, в Липецке случилась коммунальная авария. На проспекте Победы в районе остановки "Памятник Чернобыльцам" около 14.40 произошел порыв на магистральном водоводе.
Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", часть дороги в областном центре пришлось перекрыть. По предварительным данным, сеть на пересечении улицы Механизаторов и проспекта Победы повредила сторонняя организация. Вода залила проезжую часть.
На месте аварии находится бригада комплекса водоснабжения ЛГЭК. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. А также определяют, в каком районе придется отключить холодную воду, чтобы ликвидировать порыв.
Информация об отключениях появится немного позднее. Контакты диспетчерской службы компании - 175 и 236-175.
ИСТОЧНИК KP.RU