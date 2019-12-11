СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-11T18:54:32+03:00

В четверг 11 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 12 декабря, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Арсеньева, Аксакова, Газина, Литейная, Пожарского.

С 9 утра до 12 часов дня свет отключат по адресам: улица Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная, Союзная,переулок Яблочкина.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Космонавтов, 2, 5/1-5/3, 3, 3б, 3/1, 28, 26, 26/1, 24-24/2, 22, 22/1, 20-20/2, 20а, 18, 18а, 18/1, 16/2, 16, 16а, 16б, 20/3, 14, 14/2, 12/2, 12, 12а, 6-6г, 8, 10; Гагарина,63а, 65, 67, 63, 67а, 67/1, 73/3, 79/2, 75/2, 73/2; Терешковой,11/3, 11/2,37, 37/1, владение 33а, 31а, 33, 31, 33б, строение 33в; Военный Городок,12, 14, 20, 16, 15, 19, 19б, 163, 1/17, 27, 1/196, 1/230, 142, 143, 161, 145, 144, 1/196, 1/230; Игнатьева,39, 41.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Телефоны для справок - 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU