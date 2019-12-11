В четверг в Липецке туман, гололедица и до +3 градусов
В четверг, 12 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данными Росгидрометцентра, без существенных осадков. Местами туман. Ночью на дорогах гололедица. Столбик термометра будет показывать от -4 до +1 градуса.
Днем в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 749 мм рт.ст.
К концу недели в Липецке будет прохладнее. В пятницу, 13 декабря, ночью около 1 градуса ниже ноля. На дорогах гололедица. Днем в районе 0 градусов. По информации синоптиков, утром в областном центре пойдет снег. Ветер юго-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU