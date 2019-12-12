2019-12-12T09:20:10+03:00
Происшествия

За сутки липецкие водители 1200 раз нарушили ПДД

Кроме того, в Липецке обокрали магазин
Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1200 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 2 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. 40 человек не стали пристегиваться во время движения. 788 раз водители превысили допустимую скорость.

Кстати, за этот же период времени правоохранители раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Например, 9 декабря из сетевого магазина, расположенного на улице Депутатской в Липецке, неизвестный украл товар на сумму 1 376 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, вора удалось задержать. Им оказался неработающий 32-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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