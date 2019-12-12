Липчанин, продавая трактор, перевел мошенникам 310000 рублей,

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-12T11:18:07+03:00

В среду в отделения полиции Липецка и области обратились 5 граждан, у которых обманом похитили деньги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду в отделения полиции Липецка и области обратились 5 граждан, у которых обманом похитили деньги

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Накануне, 11 декабря, в ОВД Липецкой области поступил ряд заявлений от граждан, пострадавших от мошенников. Так, в отдел полиции по Добринскому району обратился 36-летний мужчина. Поздним вечером 10 декабря ему позвонили неизвестные, якобы, чтобы купить трактор. Объявление об этом было размещено в интернете. Однако, вместо прибыли мужчина лишился 310 тыс. рублей.

Аналогичное заявление поступило в среду от 48-летнего мужчины. По его словам, со 2 по 4 декабря кто-то оплачивал интернет-покупки с его кредитной карты. Всего было похищено 180 тыс. рублей.

53-летняя пенсионерка из Добровского района лишилась 3500 рублей. Мошенники похитили эту сумму под предлогом продажи одежды через соцсеть.

Еще два заявления от обманутых мошенниками поступили в отделы полиции Липецка. 33-летний горожанин хотел купить снегоход. Объявление о продаже он нашел в интернете. Мужчина перевел предполагаемому продавцу 100 тыс. рублей в качестве задатка. С того момента связь с ним пропала.

А у 34-летней липчанки похитили с карты 44 тыс. рублей. Вечером 9 декабря ей кто-то позвонил. Неизвестный хотел продать сотовый телефон через интернет-сайт. Он так заговорил женщину, что та и не заметила, как осталась без денег.

Полицейские просят липчан проявлять бдительность и не доверять незнакомцам. А тем более, не переводить деньги неизвестным людям. Не стоит сообщать другим свои персональные данные, сведения о счетах и номерах банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU