Под Липецком КамАЗ едва не сбил пешехода
Очередное грубое нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора. В Ельце КамАЗ чуть не сбил пешехода. Человек переходил дорогу по правилам - на зеленый сигнал светофора. А вот водитель грузовика почему-то вовремя не притормозил. Чтобы не случилось несчастья, водителю машины пришлось вильнуть вправо, а пешеходу отбежать.
Автор видео утверждает, что КамАЗ ехал со скоростью около 80 км/ч. Хотя разрешенная скорость на участке - 40 км/ч. Кто-то из комментаторов предположил, что в грузовике отказали тормоза. Другие решили, что водитель просто неопытный, ехал с горы и не сообразил, что нужно заранее снизить скорость. Тем более, что на КамАЗе это сделать сложнее, чем на легковушке. Третьи посоветовали пешеходам не спешить прежде, чем переходить проезжую часть, а убедиться в безопасности.
Под Липецком КамАЗ едва не сбил пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU