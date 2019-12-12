СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-12T10:13:23+03:00

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Очередное грубое нарушение правил дорожного движения попало в объектив видеорегистратора. В Ельце КамАЗ чуть не сбил пешехода. Человек переходил дорогу по правилам - на зеленый сигнал светофора. А вот водитель грузовика почему-то вовремя не притормозил. Чтобы не случилось несчастья, водителю машины пришлось вильнуть вправо, а пешеходу отбежать.

Автор видео утверждает, что КамАЗ ехал со скоростью около 80 км/ч. Хотя разрешенная скорость на участке - 40 км/ч. Кто-то из комментаторов предположил, что в грузовике отказали тормоза. Другие решили, что водитель просто неопытный, ехал с горы и не сообразил, что нужно заранее снизить скорость. Тем более, что на КамАЗе это сделать сложнее, чем на легковушке. Третьи посоветовали пешеходам не спешить прежде, чем переходить проезжую часть, а убедиться в безопасности.

Под Липецком КамАЗ едва не сбил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU