2019-12-12T11:26:59+03:00
Происшествия

Ночью "БМВ" снес ворота Христорождественского собора в Липецке

Водитель отказался пройти медосвидетельствование
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью "БМВ" снес ворота Христорождественского собора в ЛипецкеНочью "БМВ" снес ворота Христорождественского собора в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью, 12 декаюря, автомобиль "БМВ" на большой скорости врезался в ворота Христорождественского собора в Липецке. Информация о происшествии появилась в соцсетях. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Виновника аварии задержали сотрудники ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что он был ранее привлечен к ответственности за управление тонированным автомобилем. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за отказ от медосвидетельствования грозит штраф - 30 тыс. рублей, а также лишение прав от 1,5 до 2 лет. Чтобы вновь сесть за руль, автолюбители должны вновь сдать экзамены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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