Самолет из Екатеринбурга в Липецк задерживают на 20 часов
В международном аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" задерживают несколько рейсов. Всему виной погодные условия - сильный туман. С минувшей среды не может вылететь самолет в Липецк.
Согласно расписанию, он должен был подняться в небо 11 декабря в 18.15 вечера. Вылет перенесли на этот четверг, 12 декабря. Ожидаемое время - 14.45. То есть липчане и гости города должны прилететь в областной центр к 19.00. Если рейс снова не задержат.
Кстати, в Липецке перенесли вылет в Москву в аэропорт Домодедово с 10.15 утра. Самолет взмоет в небо в 15.45. Также задерживается рейс из Москвы в областной центр. Самолет должен был прилететь в 9.35, а прибудет лишь к 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU