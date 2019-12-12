Рядом со зданием ФСБ в Липецке ищут подозрительный предмет

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-12T13:01:05+03:00

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Этим утром, 12 декабря, к зданию управления ФСБ в Липецке стянулись экстренные службы. На территории со стороны улицы Первомайской выставили оцепление. На месте работают силовики, сотрудники МЧС, полиции, скорой, автоинспекции и других служб экстренного реагирования.

У здание ФСБ в Липецке оцепление.

Спецмероприятия проходят в непосредственной близости от здания службы безопасности, со стороны заднего фасада. Проезды к зданию оцепили спецслужбы и силовики. В самом здании ФСБ, по официальным данным, никакого оцепления и эвакуации нет.

Как выяснилось, там проходят антитеррористические межведомственные учения, проход по улице Первомайской напротив библиотеки перекрыт. Также перегорожена одна полоса движения на улице Первомайской.

ИСТОЧНИК KP.RU