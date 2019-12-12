В Липецке вспыхнула комната в доме: погибли двое

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-12T13:06:07+03:00

В пожаре на улице Зои Космодемьянской в Липецке погибли двое Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

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В этот четверг, 12 декабря, в Липецке произошел пожар. На улице Зои Космодемьянской в многоквартирном доме №181 загорелась комната. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 11.18 от очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 пожарно-спасательных отделения. Но несмотря на усилия пожарных, пламя повредило внутреннюю отделку комнаты и имущество на площади 30 кв.м. Есть погибшие - мужчина и женщина. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных телефонов, так и с сотовых. Спасатели просят липчан не забывать о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU