В Липецке вспыхнула комната в доме: погибли двое
В этот четверг, 12 декабря, в Липецке произошел пожар. На улице Зои Космодемьянской в многоквартирном доме №181 загорелась комната. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 11.18 от очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 пожарно-спасательных отделения. Но несмотря на усилия пожарных, пламя повредило внутреннюю отделку комнаты и имущество на площади 30 кв.м. Есть погибшие - мужчина и женщина. Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных телефонов, так и с сотовых. Спасатели просят липчан не забывать о правилах пожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU