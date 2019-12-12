Липецкий "Метуллург" будет сотрудничать с итальянским "Асколи"

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-12T13:38:15+03:00

Первый товарищеский матч между командами пройдет в Липецке этим летом

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Липецкий "Металлург" будет сотрудничать с итальянским "Асколи". Об этом сообщили в пресс-службе клуба. В пятницу, 13 декабря, стороны подпишут соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе поставят и.о. гендиректора "Металлурга" Владимир Зеновкин и президент итальянского клуба Джанкарло Нери.

Согласно договору, клубы будут встречаться, обмениваться опытом, сотрудничать в сфере коммерции и развития брендов друг друга. Также будут организованы совместные сборы для детско-юношеских команд, а также серия товарищеских игр между главными командами. Планируется, что первый матч между "Металлургом" и "Асколи" проведут уже этим летом в Липецке.

"Асколи - один из старейших клубов Италии. Он основан в 1898 году. Большую часть своей истории провел в Серии Б. На счету клуба 16 сезонов в элите итальянского футбола. Занял 4 место в чемпионате Италии 1979-1980 годов. Кстати, в 2006-2007 годах за клуб выступал Виктор Будянский - единственный российский легионер в его истории.

ИСТОЧНИК KP.RU