Липецк заплатит подрядчику почти 70 млн рублей за озеленение города

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-12T14:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецк потратит на зеленые насаждения почти 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в компании RosTender.info. Управление Главного смотрителя Липецка объявило тендер по выбору подрядчика. Он должен заняться озеленением и содержанием насаждений на улицах и в скверах города.

Согласно документам, начальная цена аукциона - 69 060 000 рублей. Именно столько получит победитель тендера, которого определят 20 декабря.

Задачи подрядчика - очистить от мелколесья и дикорастущей поросли бульвар Есенина в областном центре, а также территорию обласной больницы, улицу Баумана, микропарк "Волна, Дубовую рощу на Политехнической. Аналогичные работы следует провести на 70 участках в городе.

Кроме того, победителю тендера придется восстановить газоны на площади Героев, проспекте Победы, улице Баумана, на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского. А также убрать около 400 аварийных деревьев, привести в порядок около 200 цветников. Все это нужно будет сделать до конца июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU