2019-12-12T15:02:44+03:00
Происшествия

В Липецке уволили воспитательницу за избиение ребенка в садике

Родители заметили синяки на теле мальчика и написали заявление
Лия МУРАДЬЯН
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О побоях сообщили родителиО побоях сообщили родители
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Инцидент произошел в детском саду №9 в Липецке, где избили ребенка. Родители узнали о случившемся только, когда малыш уже был дома. Во время переодевания, мама заметила синяки и кровоподтеки на ягодицах сына. Позже выяснилось, что это были методы наказания от воспитательницы.

Родители зафиксировали травмы, написали жалобу руководителю детского сада и направили заявление в правоохранительные органы. После заявления, в детском саду прошла внутренняя проверка с участием департамента образования.

– По результатам служебной проверки, воспитатель уволена по статье 336 трудового кодекса (прекращение договора с педагогическим работником), – рассказала «КП-Липецк» и.о. заведующей ДОУ № 9 Анна Попова. – Материалы по жалобе переданы в СК региона. Если работник докажет правомерность своих действий в суде, она будет восстановлена в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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