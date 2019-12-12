В Липецке уволили воспитательницу за избиение ребенка в садике

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-12T15:02:44+03:00

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Инцидент произошел в детском саду №9 в Липецке, где избили ребенка. Родители узнали о случившемся только, когда малыш уже был дома. Во время переодевания, мама заметила синяки и кровоподтеки на ягодицах сына. Позже выяснилось, что это были методы наказания от воспитательницы.

Родители зафиксировали травмы, написали жалобу руководителю детского сада и направили заявление в правоохранительные органы. После заявления, в детском саду прошла внутренняя проверка с участием департамента образования.

– По результатам служебной проверки, воспитатель уволена по статье 336 трудового кодекса (прекращение договора с педагогическим работником), – рассказала «КП-Липецк» и.о. заведующей ДОУ № 9 Анна Попова. – Материалы по жалобе переданы в СК региона. Если работник докажет правомерность своих действий в суде, она будет восстановлена в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU