2019-12-12T15:30:10+03:00
Происшествия

В Липецкой области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб сотрудник воронежского УФСИН

Смертельная авария со скутером произошла летом в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области продолжают расследовать смертельное ДТП со скутером, которое произошло 20 июня на трассе Усмань – село Завальное. Там на 3 километре дороги в промежуток времени с 16 до 17.00 не справился с управлением водитель скутера, мопед перевернулся. В этой аварии погиб 36-летний сотрудник УФСИН России по Воронежской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть оп неосторожности. Следователи просят откликнуться очевидцев того происшествия. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, могут обратиться в следственное управление по адресу: город Липецк, улица Гагарина, 72. Или позвонить 8 (4742) 35-88-37 и 8 919 160 06 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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