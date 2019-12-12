2019-12-12T16:20:49+03:00
Общество

В Липецке могут закрыть два торговых центра, которые не прошли проверку МЧС

Надзорные органы требуют приостановить работу ТРЦ «Европа» и ТЦ «На Неделина»
Лия МУРАДЬЯН
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На объектах нашли грубые нарушения пожарной безопасностиНа объектах нашли грубые нарушения пожарной безопасностиФото: Лия МУРАДЬЯН
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О ситуации с пожарной безопасностью в торговых центрах и местах массового скопления людей в Липецке рассказал на комиссии в горсовете заместитель начальника управления МЧС России области Сергей Артюшкин.

По данным управления, в этом году сотрудники МЧС и прокуратуры проверили 14 общественных объектов. 12 зданий обследовали инспекторы государственного пожарного надзора. По итогу проверок нашли 65 нарушений, включая грубые. Среди них неисправные системы пожарной автоматики, захламленные или закрытие пути эвакуации и отсутствие противопожарных преград.

Материалы по 15 торговым центрам направили в прокуратуру, в трех из них закрыли детские игровые городки. Как сообщили в пресс-службе горсовета, работу двух крупных объектов могут приостановить.

– В отношении ТЦ «На Неделина» и ТРЦ «Европа» направлены материалы в суд о приостановлении их деятельности, – сказал на комиссии Сергей Артюшкин. – Сейчас материалы рассматривают. А в ДК «Сокол» и в Липецком Доме музыки в сценической части зрительного зала неисправна система пожаротушения, есть предписания, но нарушения не устранили.

Мэрия пообещала, что систему пожаротушения в ДК сделают в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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