2019-12-12T18:18:26+03:00
Общество

В Липецке на ночь закроют перекресток у Центрального рынка

Там будут снимать старые фонарные столбы
Лия МУРАДЬЯН
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Перекресток закроют ночьюПерекресток закроют ночьюФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этой ночью, с 12 на 13 декабря, в Липецке закроют дорожную развязку у Центрального рынка, на пересечении улиц 8 марта и Терешковой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там продолжат снимать старые металлические столбы для проводов.

В целях безопасности перекресток полностью закроют для проезда транспорта. Работы по демонтажу будут вестись с часу ночи до 5 утра. Водителей просят учитывать это обстоятельство и заранее выбирать альтернативный маршрут движения, а также внимательней следить за временными знаками на подъезде к перекрестку.

Напомним, что на этой неделе в Липецке из-за демонтажа старых опор линий электропередач дважды перекрывали улицу Папина, работы проходили днем 11 и 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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