2019-12-12T19:11:38+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели вскрыли дверь квартиры пенсионерки с инсультом

За два дня сотрудники ГО и ЧС 6 раз выезжали на вскрытие дверей
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели 6 раз вскрывали двериСпасатели 6 раз вскрывали двериФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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За прошедшие два дня, 10 и 11 декабря, спасатели в Липецке 6 раз выезжали на вскрытие дверей. В некоторых случаях за закрытыми дверями оказывались нуждающиеся в помощи люди. Так после вскрытия двери на проспекте Победы в квартире нашли 86-летнюю бабушку с инсультом. Спасатели донесли ее до машины «скорой», после чего пенсионерку увезли в больницу.

На улице Стаханова дети забеспокоились, что мама не открывает дверь и не отвечает на звонки. После вскрытия замка выяснилось, что женщина упала и не могла встать. Такой же случай был на улице Космонавтов.

А в доме №74 на проспекте Победы пришлось вскрывать при участии полиции пустую квартиру. Там в отсутствии хозяев прорвало трубы и залило соседей. Не обошлось и без запертых детей. 3-летняя девочка захлопнула дверь, когда мама вышла в подъезд, чтобы встретить гостей. Спасатели смогли аккуратно убрать защелку, не повредив дверь и замок, за что услышали отдельную благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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