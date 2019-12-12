В одном из дворов Липецка разбили стеклянными банками 4 машины

12 Дек. 22:56 2019-12-12T23:42:02+03:00

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В Липецке неизвестные разбили припаркованные во дворе машины. ЧП случилось этим вечером, 12 декабря, у дома № 21 на улице 50 лет НЛМК. После 21.30 вечера соседей встревожил грохот, звуки битого стекла и вой сигнализации сразу нескольких машины.

Уже во дворе автовладельцы увидели причину переполоха. Весь двор был усыпан стеклом и обломками банок. Как оказалось, кто-то решил развлечься, кидая из окна пустую стеклянную тару. В результате на машинах разбиты стекла и глубокие вмятины по кузову. Всего пострадали 4 автомобиля: «Ока», «Опель», «ВАЗ-2110» и «Мерседес».

Побили машины банками во дворе.ЧП случилось во дворе на улице 50 лет НЛМК

По словам соседей, автопогром устроили молодые парни, студенты 17-18 лет, живущие в том же доме.

– Я успел заметить, как стеклянные банки летели с балкона третьего этажа, – рассказал владелец поврежденного «Опеля». – Это происходит уже третий раз, до этого они разбили еще два автомобиля, вызывали полицию, но ничего не изменилось.

Очевидцы сняли видео. Сейчас жители двора ждут снова приезда полиции и следят, чтобы дебоширы не покинули подъезд.

ИСТОЧНИК KP.RU