Два нелегальных киоска с пиротехникой нашли в Липецке

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-13T09:24:21+03:00

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В канун Нового года растет спрос на фейерверки, петарды и другую пиротехнику, чем пользуются недобросовестные предприниматели. Это опасный товар и на его реализацию нужно специальное разрешение. Если такой товар произведен некачественно и продается нелегально, то праздник может обернуться трагедией.

Нелегальных продавцов пиротехники ловят каждый год и этот не стал исключением. Так два нелегальных киоска с салютами и фейерверками нашли в новых микрорайонах Липецка 11 и 12 декабря сотрудники городского управления потребительского рынка. Пиротехнику незаконно продавали на улицах Шерстобитова и Катукова. Проверяющие составили акты, а владельцев потребовали освободить участки.

Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, сейчас в Липецке только 7 законных точек по продаже пиротехники: на проспекте Мира, Заводской площади, улице Смургиса, на Кольцевой, проспекте 60 лет СССР, улице Студеновской и Меркулова.

До конца месяца сотрудники МЧС будут ходить по всем таким торговым объектам, подозрительные – закрывать. Но спасали просят самих липчан не забывать о безопасности и покупать только сертифицированный продукт в легальных точках.

ИСТОЧНИК KP.RU