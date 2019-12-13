Липецкий пенсионер нашел носки со слитками золота в Магадане и получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-13T09:58:25+03:00

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В Приамурье вынесли приговор 61-летнему мужчине из Липецка, его признали виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере – 191 статья УК.

Согласно материалам дела, в апреле этого года мужчина нашел в Магаданской области два носка и пакет, в которых были 7 круглых металлических слитка. Позже эксперты определили, что в слитках был золотосеребряный сплав, массой более 4,3 кг. Химически чистого золота в нем было 3.5 кг.

Вместо того, чтобы сообщить о находке, липчанин решил оставить все себе. Он перевез золото в город Тынду Амурской области, где его позже нашли сотрудники УФСБ. Как сообщает Тындинская городская прокуратура, общая стоимость изъятого металла составила свыше 9.3 млн. рублей.

Липчанин активно сотрудничал со следствием, а на суде во всем сознался и раскаялся. С учетом раскаяния и отсутствия судимостей, мужчину приговорили к 1.8 года условно, штрафовать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU