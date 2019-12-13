Под Липецком «Лада» ударила пешехода и отбросила на встречную машину

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-13T10:17:58+03:00

За сутки на дорогах области в 9 ДТП пострадали 8 человек и 1 погиб

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Трагическая авария с пешеходом случилась в четверг утром, 12 декабря, в Ельце. В 7.55 утра на улице Героев 75-летний водитель «Лады» сбил на «зебре» 46-летнего мужчину. Удар был такой силы, что пешеход вылетел на встречную полосу прямо под колеса «Шкоды». Пешеход погиб до приезда «скорой».

Еще одного человека сбили вечером, в 19.20, в Липецке на улице 60 лет СССР. По данным ГИБДД, 42-летняя женщина перебегала дорогу не по «зебре» и угодила под «Форд». Пострадавшую увезли в больницу. Предварительно, пострадавшая вышла на проезжую часть неподалеку от пешеходного перехода.

В тот же вечер на улице Космонавтов столкнулись «Мазда» и «Субару Импреза», в аварии пострадала 6-летняя девочка в первой иномарке. Ребенку потребовалась помощь медиков, но в больницу класть не стали.

Позже, в 23.30, на той же улице 36-летний водитель «Тойоты Королла» влетел в стоящий грузовик «ГАЗ-3302». В ДТП пострадала 53-летняя пассажирка иномарки – женщина в больнице.

А в Усманском районе сбили пенсионерку на велосипеде. 59-летний водитель «ВАЗ-2199», выезжая со второстепенной, не уступил 64-летней женщине на велосипеде. Но все обошлось без серьезных увечий – велосипедистка на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU