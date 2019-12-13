СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-13T13:22:58+03:00

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Липецк занял 31 место в рейтинге самых комфортных городов в России. Всего в исследовании петербургского Института территориального планирования "Урбаника" участвовали 100 городов. Их оценивали по "стоимости жизни" и "качеству среды".

В первой 5-ке рейтинга оказались Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Интересно, что Москва оказалась лишь на 52 строчке. Составители рейтинга объясняют это тем, что в столица слишком большое расслоение населения по доходам.

Липецк занял 31 место. Он оказался 22-ым по "стоимости жизни", что является довольно высокой позицией, но 60-ым по "качеству среды". - подвела экологическая обстановка, внешняя транспортая доступность и высокая загрузка дорог.

Кстати, Воронеж расположился на 29 строчке рейтинга. Курск - на 26. Белгород занял 28 место. Тамбов опустился на 64 позицию. Орел - 79.

ИСТОЧНИК KP.RU